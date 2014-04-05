Кабмин вернет НДС на импорт газа – источник

Кабинет министров Украины намерен обсудить и одобрить проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части налогообложения поставок импортного газа и упразднить норму об освобождении поставок топлива от уплаты НДС с 1 мая.

Об этом УНИАН сообщил источник в Кабинете министров

«С 1 мая отменить освобождение от НДС на операции по поставкам газа», - сообщил источник.

Ранее, в январе 2014 года, Верховная Рада приняла закон об отмене взимания НДС при импорте природного газа.

Вместе с тем, в марте депутаты от партии «Батькивщина» Андрей Сенченко и Лидия Котеляк предложили Верховной Раде вернуть взимание НДС при импорте природного газа.