Кабмин вернет НДС на импорт газа – источник

13:48, 05 апреля 2014
Энергетика
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В январе Верховная Рада приняла закон об отмене взимания НДС при импорте природного газа  

Кабмин вернет НДС на импорт газа – источник

Кабинет министров Украины намерен обсудить и одобрить проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части налогообложения поставок импортного газа и упразднить норму об освобождении поставок топлива от уплаты НДС с 1 мая.

Об этом УНИАН сообщил источник в Кабинете министров

«С 1 мая отменить освобождение от НДС на операции по поставкам газа», - сообщил источник.

Ранее, в январе 2014 года, Верховная Рада приняла закон об отмене взимания НДС при импорте природного газа. 

Вместе с тем, в марте депутаты от партии «Батькивщина» Андрей Сенченко и Лидия Котеляк предложили Верховной Раде вернуть взимание НДС при импорте природного газа.

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