Украина может поднять плату за транзит российского газа

14:32, 05 апреля 2014
Энергетика
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Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан   

Украина может поднять плату за транзит российского газа

Украина рассматривает возможность пересмотра стоимости транзита российского газа по территории страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

«Вопрос (пересмотра стоимости транзита - УНИАН) поднимался в рамках пересмотра договора с точки зрения ценовой политики. И автоматически там должна была пересматриваться цена на транзит. Это все предмет переговоров», - сказал Продан.

По данным СМИ, ставка платы за транзит российского газа с января 2014 года снизилась на 9,9% (на 0,3 долл.) - до 2,73 долл. за 1 тыс. куб. м/100 км.

В первом полугодии 2013 года тариф на транзит составил 3,08 долл., в третьем квартале - 3,04 долл., в четвертом - 3,03 долл. за 1 тыс. куб. м/100 км.

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