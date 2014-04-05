Украина может поднять плату за транзит российского газа

Украина рассматривает возможность пересмотра стоимости транзита российского газа по территории страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

«Вопрос (пересмотра стоимости транзита - УНИАН) поднимался в рамках пересмотра договора с точки зрения ценовой политики. И автоматически там должна была пересматриваться цена на транзит. Это все предмет переговоров», - сказал Продан.

По данным СМИ, ставка платы за транзит российского газа с января 2014 года снизилась на 9,9% (на 0,3 долл.) - до 2,73 долл. за 1 тыс. куб. м/100 км.

В первом полугодии 2013 года тариф на транзит составил 3,08 долл., в третьем квартале - 3,04 долл., в четвертом - 3,03 долл. за 1 тыс. куб. м/100 км.

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