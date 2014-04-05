Газпром называет безосновательными намерения Украины судиться

Об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Тот контракт, который сейчас действует, и цена, которую сейчас объявлено, подписаны в 2009 году, и действовали все это время. При этом "Нафтогаз Украины" выполнял этот контракт, а с точки зрения всей международной торговой практике это означает, что он признавал его", - сказал он.

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Куприянов также напомнил, что нынешний министр энергетики Украины Юрий Продан был непосредственным участником переговоров 2009 года.

"Те соглашения, которые были подписаны, ему прекрасно известны. Если что-то нужно было менять в этом договоре, то это нужно было делать раньше. Потому что уже практически пять лет мы работаем по этому договору и бывали времена, когда Украина платила исправно", - отметил представитель "Газпрома".

Как известно, Украина готова покупать российский газ по цене $268 за 1 тыс. кубометров.

В случае отсутствия договоренностей относительно цены на газ с РФ Украина намерена обратиться в Стокгольмский арбитраж .

Ранее глава " Газпрома" Александр Миллер заявил , что цена на газ для Украины после отмены льгот составит $485 за 1 тыс. куб. м газа.