Продан: Украина даже в мыслях не будет воровать транзитный газ

Украина не рассматривает даже мысли о возможном отборе газа, предназначенного для европейских потребителей, в случае, если Российская Федерация сократит поставки топлива для украинских потребителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Риск того, что Россия перестанет поставлять газ - очень большой», - сказал Продан.

По его словам, российская сторона всегда использовала ситуацию для того, чтобы прекратить поставки газа в Украину и Европу. И всегда это было незаконно, подчеркнул министр.

«Украина в этом случае не будет никоим образом отбирать газ, который идет в Европу. Украина будет четко выполнять те обязательства, который взяла по транзиту газа. Украина всегда четко выполняла свои обязательства по транзиту – никакого воровства и даже мысли о том, чтобы отобрать газ, нет», - заявил Продан.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил разработать план действий на случай, если Россия ограничит или прекратит поставки природного газа в Украину.

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