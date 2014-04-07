«Газпром» разрабатывает переход экспортных операций на рубли

«Газпром» прорабатывает вопрос более активного использования рубля в расчетах с контрагентами за рубежом, сообщил «Ведомостям» представитель компании Сергей Куприянов.

Переход с долларов на евро при экспортных операциях обсуждает и «Газпром нефть», рассказал ее гендиректор Александр Дюков: 95% покупателей на это согласны.

Вопрос о переходе на рубли сложный, однозначного ответа на него нет, иногда это невыгодно самим экспортерам, рассуждает высокопоставленный чиновник правительства: стратегически это правильное решение, но вряд ли его можно реализовать быстро.

«Газпром» должен следовать политическому курсу Кремля, на «Газпром нефть» это распространяется в меньшей степени, объясняет источник, близкий к «Газпрому». Представитель «Газпрома» это не комментирует. Не Кремль ставит задачу переходить на расчеты от доллара в рубли или евро, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Это - рынок».

Расчеты в евро — запасной вариант, его изучал менеджмент «Газпром нефти» на случай новых санкций США, объясняет Дюков: «Но я не готов сказать, что можно перейти и это пройдет абсолютно безболезненно и без потерь».

С инициативой срочно перейти на расчеты в рублях при экспорте выступил предправления ВТБ Андрей Костин: «Поставки “Газпрома”, “Роснефти” и “Рособоронэкспорта” — почти $230 млрд в год, или 44% от совокупного экспорта товаров. А Запад призывает изолировать Россию, используя ядерное оружие в финансах — долларовые расчеты». Проблема доступа импортеров к национальной валюте решаема, уверяет Костин — и приводит в пример Китай. Костин сообщил, что и предправления «Газпрома» Алексей Миллер, и президент «Роснефти» Игорь Сечин, и гендиректор «Ростеха» (в него входит «Рособоронэкспорт») Сергей Чемезов сказали ему, что готовы перейти на расчеты в рублях. Речь не идет о полном отказе от доллара, заявил Костин, рубль следует внедрять как минимум параллельно.

Партнеру RusEnergy Михаилу Крутихину пока сложно представить себе переход на расчеты в рублях при экспорте: чтобы импортеры пошли на это, им нужно иметь большие резервы в рублях. Сейчас таких резервов нет, а чтобы это изменить, нужно законодательное принуждение, что грозит еще большим оттоком иностранных инвестиций, предупреждает он.

Президент «Клуба банковских бухгалтеров» Кирилл Парфенов сообщает, что идея перейти на расчеты в рублях не нова и всегда сталкивалась с нежеланием контрагента платить в рублях — он начинает нести транзакционные издержки, ему необходимы рублевые счета.

Экспортировать за рубли товары, особенно сырье, будет невыгодно, пишут Сергей Наркевич и Павел Трунин из Института Гайдара: роль национальной валюты возрастает, если это экспорт уникальных товаров с низкой эластичностью спроса или рынки сбыта дифференцированы (а 67% российского экспорта — энергоносители, половина поставок — в Европу). Иначе спрос на российское сырье будет зависеть от колебаний курса рубля, тогда как цены на продукцию конкурентов, зафиксированные в долларах, не изменятся и спрос на нее останется прежним: Россия будет терять долю рынка, заключают они.

Представители Gunvor и Glencore от комментариев отказались. Представители Vitol и Trafigura и покупатели газа «Газпрома» в Европе — GDF, EDF, E. On, Eni, RWE — на вопросы не ответили.