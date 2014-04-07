Канада хотела бы начать экспортировать газ в Европу

Канада хотела бы в ближайшие годы начать экспортировать природный газ в европейские страны. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Канады Джон Бэрд, пишет ИТАР-ТАСС.

"Безусловно, в ближайшие годы мы бы хотели видеть экспорт природного газа с нашего Атлантического побережья, и рынок европейских стран является в этой связи очень привлекательным", - сказал Бэрд в интервью американскому телеканалу Fox News.

Пока Канада продает свои энергоносители только на североамериканском рынке. Однако, по словам Бэрда, Оттава хотела бы в будущем диверсифицировать экспорт нефти и газа. "Мы будем строить трубопроводы к Тихоокеанскому и Атлантическому побережьям с целью диверсификации наших рынков", - отметил глава МИД.

Руководитель канадского внешнеполитического ведомства также выразил надежду на то, что Вашингтон в скором времени даст согласие на строительство трансконтинентального нефтепровода Keystone XL, который должен связать нефтеносные пески канадской провинции Альберта с американскими нефтеперерабатывающими предприятиями на побережье Мексиканского залива.

"Мы хотели бы, чтобы власти США одобрили этот проект, который будет способствовать экономическому росту, и мы готовы работать над его реализацией с нашими американскими партнерами. У нас под него есть хорошие запасы нефти", - отметил Бэрд.

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