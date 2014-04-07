Украина использовала по назначению лишь половину кредита РФ - Миллер

Украина использовала по назначению лишь половину из выделенного ей Россией кредита, предназначенного для погашения образовавшегося долга за газ.

Об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил в интервью телеканалу НТВ, передает РИА «Новости».

"Для целей погашения долга за прошлый год Россия предоставила Украине кредит 3 млрд долларов. Условием предоставления этого кредита как раз являлось полное погашение задолженности за газ в 2013 году. К сожалению, Украина эти обязательства не выполнила, было погашено менее половины суммы задолженности", - сказал Миллер.

По его словам, в счет оплаты за поставки газа Россия получила лишь 1,3 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной крупного займа Украине в объеме 15 млрд долл. Кредит предполагал обмен средств на суверенные евробонды Украины. Первый транш кредита в объеме 3 млрд долл. был предоставлен Украине в конце декабря 2013 года.

В январе 2014 года Минфин Украины подготовил дополнительную эмиссию бондов в объеме 2 млрд долл., которые предполагалось разместить тогда же – в конце января. Однако попытка разместить бумаги была осуществлена только в середине февраля, когда евробонды были официально включены в листинг Ирландской фондовой биржи. В то же время привлечь средства не удалось из-за эскалации политического противостояния в Украине и массовой гибели людей на Майдане Незалежности. Украина официально отказалась от размещения бумаг, они были исключены из листинга, а Минфин России заморозил программу кредитования украинской экономики до назначения нового Кабинета министров.

3 апреля министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан заявил, что Украина рассматривает возможность взять у РФ кредит в размере порядка 2 млрд долларов для погашения задолженности за потребленный российский газ, которая, по оценкам российской стороны, составляет на текущий момент 2,2 млрд долларов.

Министр пояснил, что речь идет о ранее достигнутых договоренностях между Украиной и Россией, в рамках которых российская сторона готова была предоставить 15 млрд долл. в обмен на украинские евробонды. Первый транш этого кредита в размере 3 млрд долл. поступил в конце прошлого года, а второй транш, в размере 2 млрд долл., должен был поступить в конце января 2014 года, когда Кабмин одобрил выпуск долговых бумаг.

Продан также уточнил, что долг за поставки в Украину российского газа в 2013 году составляет 1,45 млрд долл., за февраль - 261 млн долл., за март - 550 млн долл.

«Газпром» оценивает долг «Нафтогаза Украины» за потребленный российский газ, с учетом мартовских поставок, в 2,2 млрд долл.

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