Украина использовала по назначению лишь половину кредита РФ - Миллер
В счет оплаты за поставки газа Россия получила лишь 1,3 млрд долларов.
Украина использовала по назначению лишь половину из выделенного ей Россией кредита, предназначенного для погашения образовавшегося долга за газ.
Об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил в интервью телеканалу НТВ, передает РИА «Новости».
"Для целей погашения долга за прошлый год Россия предоставила Украине кредит 3 млрд долларов. Условием предоставления этого кредита как раз являлось полное погашение задолженности за газ в 2013 году. К сожалению, Украина эти обязательства не выполнила, было погашено менее половины суммы задолженности", - сказал Миллер.
По его словам, в счет оплаты за поставки газа Россия получила лишь 1,3 млрд долларов.
Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной крупного займа Украине в объеме 15 млрд долл. Кредит предполагал обмен средств на суверенные евробонды Украины. Первый транш кредита в объеме 3 млрд долл. был предоставлен Украине в конце декабря 2013 года.
В январе 2014 года Минфин Украины подготовил дополнительную эмиссию бондов в объеме 2 млрд долл., которые предполагалось разместить тогда же – в конце января. Однако попытка разместить бумаги была осуществлена только в середине февраля, когда евробонды были официально включены в листинг Ирландской фондовой биржи. В то же время привлечь средства не удалось из-за эскалации политического противостояния в Украине и массовой гибели людей на Майдане Незалежности. Украина официально отказалась от размещения бумаг, они были исключены из листинга, а Минфин России заморозил программу кредитования украинской экономики до назначения нового Кабинета министров.
3 апреля министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан заявил, что Украина рассматривает возможность взять у РФ кредит в размере порядка 2 млрд долларов для погашения задолженности за потребленный российский газ, которая, по оценкам российской стороны, составляет на текущий момент 2,2 млрд долларов.
Министр пояснил, что речь идет о ранее достигнутых договоренностях между Украиной и Россией, в рамках которых российская сторона готова была предоставить 15 млрд долл. в обмен на украинские евробонды. Первый транш этого кредита в размере 3 млрд долл. поступил в конце прошлого года, а второй транш, в размере 2 млрд долл., должен был поступить в конце января 2014 года, когда Кабмин одобрил выпуск долговых бумаг.
Продан также уточнил, что долг за поставки в Украину российского газа в 2013 году составляет 1,45 млрд долл., за февраль - 261 млн долл., за март - 550 млн долл.
«Газпром» оценивает долг «Нафтогаза Украины» за потребленный российский газ, с учетом мартовских поставок, в 2,2 млрд долл.
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