Ситуация в Ливии обвалила цены на нефть

На мировых торгах в понеделеник, 7 апреля, нефть дешевеет на фоне ситуации в Ливии, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $0,88 - до $105,84 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,38, до $100,76. На прошлой неделе цены на Brent снизились на 1,3 процента, а американский эталон подешевел впервые за три недели.

По мнению аналитиков, стоимость нефти, в особенности Brent, будет падать, только если экспорт из Ливии превысит 1 миллион баррелей в сутки. Если поставки будут ниже, снижение цен будет небольшим.

Повстанцы в Ливии, в течение восьми месяцев препятствующие работе четырех портов на востоке страны, готовы позволить им возобновить работу. Порты Зувайтина и Харига будут открыты немедленно, а более крупные - Рас-Лануф и Эс-Сидер - в течение двух-четырех недель после дополнительных переговоров повстанцев с правительством.

Рост цен сдерживается вышедшим в пятницу отчетом о занятости в США, показавшем, что в марте число рабочих мест продолжило расти.

Инвесторы продолжают следить за переговорами о ядерной программе Ирана, новый раунд которых пройдет в Вене 8-9 апреля. США опровергли утверждения, что Иран экспортирует гораздо больше нефти, чем позволяют международные санкции, и предполагают, что общий объем экспорта не превысит целевой показатель.

По мнению аналитиков, цены на Brent войдут в диапазон $104,08-104,90 за баррель, а WTI будет торговаться в коридоре $100,15-100,55.