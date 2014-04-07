Кабмин рассмотрит сегодня введение НДС на импорт газа

Об этом сообщил накануне заседания правительства министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Этот вопрос сегодня будем обсуждать», - сказал министр.

Ранее источники в правительстве отмечали, что Кабинет министров Украины рассматривает возможность внесения изменений в Налоговый кодекс Украины в части налогообложения поставок импортного газа и упразднения нормы об освобождении поставок топлива от уплаты НДС с 1 мая.

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