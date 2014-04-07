Кабмин рассмотрит сегодня введение НДС на импорт газа
10:38, 07 апреля 2014Энергетика
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Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании намерен обсудить вопрос восстановления налога на добавленную стоимость на поставки газа.
Кабмин намерен обсуждать вопрос введения НДС на импорт газа
Об этом сообщил накануне заседания правительства министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.
«Этот вопрос сегодня будем обсуждать», - сказал министр.
Ранее источники в правительстве отмечали, что Кабинет министров Украины рассматривает возможность внесения изменений в Налоговый кодекс Украины в части налогообложения поставок импортного газа и упразднения нормы об освобождении поставок топлива от уплаты НДС с 1 мая.
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