Япония приступила к коммерческой добыче сланцевой нефти

Японская нефтяная корпорация JAPEX с апреля начала коммерческую добычу сланцевой нефти на месторождении Аюкава в префектуре Акита, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение компании.

Компания провела три эксперимента по добыче нефти с октября 2012 года и убедилась в возможностях месторождения. В двух пробных добычах было произведено по 6 тысяч литров в день, в третьем - 40 тысяч литров (37,7 и 251,6 барреля соответственно).

С апреля этого года JAPEX впервые в истории страны начала коммерческую добычу сланцевой нефти. Объем первой партии составил 35 тысяч литров (220 баррелей).

Для Японии, испытывающей энергетические сложности после аварии на АЭС "Фукусима-1", первая коммерческая добыча является историческим событием, несмотря на пока небольшие объемы. До 2011 года около трети энергозатрат страны покрывались за счет атомной энергетики. В настоящее время в Японии остановлены все 50 атомных реакторов.