МБРР предоставит Украине $382 млн займа на модернизацию теплоснабжения

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставит Украине кредит в размере 382 млн долл. для реализации инвестиционного проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины», предусматривающего модернизацию 10 коммунальных теплоснабжающих предприятий.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион).

Согласно сообщению, соответствующее соглашение с МБРР было достигнуто в результате проведенных переговоров правительственной делегацией Украины под председательством заместителя министра - руководителя аппарата Минрегиона Григория Семчука.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года правительство заявило о намерении привлечь 382 млн долл. от МБРР и «Фонда чистых технологий» банка для реализации проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины».

Сообщалось, что в рамках реализации проекта банк выделит для предприятий-участников 332 млн долл. под 0,59% годовых сроком на 18 лет с «платежными каникулами» на 5 лет. Еще 50 млн долл. выделит «Фонд чистых технологий» МБРР под 0,75% годовых сроком на 20 лет с «платежными каникулами» на 10 лет.

Для участия в проекте МБРР и Минрегион отобрали 10 предприятий теплокоммунэнерго: «Винницагортеплоэнерго», «Гортепловодэнергия» (Каменец-Подольский, Хмельницкая обл.), «Харьковские тепловые сети», «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго», «Николаевоблтеплоэнерго», «Херсонтеплоэнерго», «Днепротеплоэнерго», «Кировоградтепло», «Донецкгортеплосеть» и «Черниговская ТЭЦ».

По предварительным подсчетам, реализация проекта позволит сократить потребление газа на 3,2% (47 млн куб. м/год), а производственные затраты предприятий – на 11% (467 млн грн/год).

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