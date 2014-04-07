В Европе готовят Меморандум по реверсу газа в Украину

Украина в настоящее время не получает реверсного газа из стран - членов Европейского Союза, но работа над возобновлением этих поставок продолжается.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила Сабин Бергер, пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Еттингера.

"Сейчас реверсные поставки из Польши и Венгрии не осуществляются в Украину. То есть, поставок сейчас нет, но это коммерческое решение. Но еще раз хочу подчеркнуть, что реверсные поставки в Украину из стран - членов ЕС являются важным путем усиления безопасности поставок газа. Но, конечно, сами компании должны решать относительно реверсных поставок", сказала Бергер.

"Относительно Словакии, то мы работаем над Меморандумом о понимании относительно реверсных поставок газа. Меморандум этот должен быть подписан компаниями, которые будут осуществлять реверсные поставки», - прибавила она.

Бергер подчеркнула, что реверс - это важный путь увеличения безопасности газовых поставок для Украины.

Раньше комиссар Эттингер говорил, что Меморандум о понимании между "Укртрансгазом" и словацким оператором газовых магистралей компанией "EUstream" может быть подписан до конца апреля, а сами поставки газа из Словакии начнутся до конца этого года.

Украина планирует за год получать приблизительно по миллиарду кубических метров газа из Польши и Венгрии и до десяти миллиардов кубометров газа из Словакии.

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