Латвия хочет купить акции Latvijas Gaze, чтобы они не достались «Газпрому»

Правительство Латвии думает о покупке у немецкой E.ON 47,2% акций газовой компании Latvijas Gaze, сказал министр экономики Латвии Валдис Домбровскис в интервью местному телевидению, передает Рейтер.

«Газпрому» принадлежит 34% акций Latvijas Gaze, а газовому трейдеру Itera Latvija – 16%. Существующие акционеры Latvijas Gaze имеют право первоочередной покупки доли E.ON, которая намерена уйти с рынков Прибалтики.

"Мы рассматриваем все возможности, включая возможность покупки акций E.ON государством... Мы не хотим, чтобы акции попали в руки «Газпрома» или другого, не столь хорошо известного покупателя", - сказал Домбровскис, добавив, что правительство примет решение по этому вопросу в начале мая.

Литва также думает о покупке у E.ON 38,9% акций газотранспортной компании Amber Grid. Немецкой компании также принадлежит 33,66% акций эстонской Eesti Gaas.

Latvijas Gaze с рыночной капитализацией свыше 370 миллионов евро управляет одним из крупнейших в Европе подземных хранилищ газа объемом 2,3 миллиарда кубометров.

Latvijas Gaze - единственный в Латвии оператор по поставке, хранению, распределению и продаже природного газа. Общая протяженность газопроводов компании превышает 1,2 тыс. км, распределительных газопроводов - 4,8 тыс. км. Предприятие обеспечивает газом 443 тыс. клиентов в Латвии, Эстонии, Литве и России.

Россия - единственный поставщик газа в Латвию.

