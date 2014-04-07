Компания Еремеева снова нарушила тендерное законодательство при продаже топлива «Энергоатому»

Сайт «Государственные закупки» опубликовал сообщение о том, что контролируемая народным депутатом Еремеевым компания «Вог Аэро Джет» выиграла тендер на поставку 1 тыс. 672,5 тонны нефтепродуктов госпредприятию НАК «Энергоатом» на сумму 24,4 млн грн.

Согласно тендерной документации, «Вог Аэро Джет» в течение 2014 года поставит «Энергоатому» 377,3 тонны бензина марки А-95 за 6,270 млн грн, 471,7 тонны бензина А-92 за 6,892 млн грн, а также 823,5 тонны дизельного топлива за 11,265 млн грн.

При этом в сообщении сказано, что в тендере, кроме фирмы-победительницы, принимала участие еще одна подконтрольная Еремееву компания — «Укрпостач-Нафтотрейд». И это несмотря на то, что законодательство запрещает участвовать в тендере сразу двум родственным компаниям.

Как сообщал УНИАН, 4 марта «Энергоатом» заключил договор с компанией «Вог Аэро Джет» на поставку 1 148 тонны нефтепродуктов на сумму 10,7 млн грн.

При этом, по информации портала «Наші гроші», тендер на поставку топлива проводился с нарушениями правил торгов. При акцепте предложений «Энергоатом» отобрал «Вог Аэро Джет» для поставки 1 148 тонн топлива за 13,056 грн/тонну, однако в период между акцептом предложения и заключением договора количество дизельного топлива уменьшили до 822 тонны, а цена осталась прежней. Вместе с «Вог Аэро Джет» участие в тендере принимали «Укрпостач-Нафтотрейд», а также «Будстандарт 2018», предложение которой было отклонено из-за несоответствия документации.

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Компании Еремеева нарушают тендерное законодательство уже не один год. Так, в декабре прошлого года контролируемая Еремеевым компания «Вог Аэро Джет» выиграла тендер на поставу дизельного топлива «Укрзализпостачу» на сумму 2,62 млрд грн. Единственным допущенным конкурентом этой компании была другая компания Еремеева — «Укрпостач-Нафтотрейд», которая с 2011 года, по информации сайта «Наші гроші», получила заказов от «Укрзализныцы» на 5,66 млрд грн.

В 2011 году Антимонопольный комитет обвинил компании Еремеева в продаже топлива по завышенным ценам.

В ноябре 2011 года СБУ провела обыск в офисе Еремеева, расследуя поставки топлива «Укрзализныце» по завышенным ценам.

Компании Еремеева уже несколько лет подряд являются основными поставщиками топлива для госкомпаний и учреждений. И чувствуют себя уверенно при любой власти: «тендерный успех» пришел к фирмам действующего народного депутата еще в 2008 году, во времена премьерства Тимошенко, затем этот успех был основательно закреплен при президенте Януковиче. Несмотря на произошедшую революцию и смену власти в 2014 году, компании Еремеева стабильно продолжают выигрывать тендеры на госзакупки.

Например, с 2008 по 2014 годы компании Еремеева («Золотой экватор», «Континент Нафто Трейд», «Континиум-Галичина») выиграли почти половину тендеров «Укрпочты» на поставку нефтепродуктов на сумму 314,88 млн грн.