Компания Еремеева снова нарушила тендерное законодательство при продаже топлива «Энергоатому»
Компания Игоря Еремеева «Вог Аэро Джет» второй раз за четыре последних месяца выиграла крупнейший тендер на поставку топлива оператору действующих атомных станций Украины — компании «Энергоатом», однако при этом грубо нарушила действующее законодательство.
Сайт «Государственные закупки» опубликовал сообщение о том, что контролируемая народным депутатом Еремеевым компания «Вог Аэро Джет» выиграла тендер на поставку 1 тыс. 672,5 тонны нефтепродуктов госпредприятию НАК «Энергоатом» на сумму 24,4 млн грн.
Согласно тендерной документации, «Вог Аэро Джет» в течение 2014 года поставит «Энергоатому» 377,3 тонны бензина марки А-95 за 6,270 млн грн, 471,7 тонны бензина А-92 за 6,892 млн грн, а также 823,5 тонны дизельного топлива за 11,265 млн грн.
При этом в сообщении сказано, что в тендере, кроме фирмы-победительницы, принимала участие еще одна подконтрольная Еремееву компания — «Укрпостач-Нафтотрейд». И это несмотря на то, что законодательство запрещает участвовать в тендере сразу двум родственным компаниям.
Как сообщал УНИАН, 4 марта «Энергоатом» заключил договор с компанией «Вог Аэро Джет» на поставку 1 148 тонны нефтепродуктов на сумму 10,7 млн грн.
При этом, по информации портала «Наші гроші», тендер на поставку топлива проводился с нарушениями правил торгов. При акцепте предложений «Энергоатом» отобрал «Вог Аэро Джет» для поставки 1 148 тонн топлива за 13,056 грн/тонну, однако в период между акцептом предложения и заключением договора количество дизельного топлива уменьшили до 822 тонны, а цена осталась прежней. Вместе с «Вог Аэро Джет» участие в тендере принимали «Укрпостач-Нафтотрейд», а также «Будстандарт 2018», предложение которой было отклонено из-за несоответствия документации.
Читайте также«Золотые» госзакупки на нефтерынке
Компании Еремеева нарушают тендерное законодательство уже не один год. Так, в декабре прошлого года контролируемая Еремеевым компания «Вог Аэро Джет» выиграла тендер на поставу дизельного топлива «Укрзализпостачу» на сумму 2,62 млрд грн. Единственным допущенным конкурентом этой компании была другая компания Еремеева — «Укрпостач-Нафтотрейд», которая с 2011 года, по информации сайта «Наші гроші», получила заказов от «Укрзализныцы» на 5,66 млрд грн.
В 2011 году Антимонопольный комитет обвинил компании Еремеева в продаже топлива по завышенным ценам.
В ноябре 2011 года СБУ провела обыск в офисе Еремеева, расследуя поставки топлива «Укрзализныце» по завышенным ценам.
Компании Еремеева уже несколько лет подряд являются основными поставщиками топлива для госкомпаний и учреждений. И чувствуют себя уверенно при любой власти: «тендерный успех» пришел к фирмам действующего народного депутата еще в 2008 году, во времена премьерства Тимошенко, затем этот успех был основательно закреплен при президенте Януковиче. Несмотря на произошедшую революцию и смену власти в 2014 году, компании Еремеева стабильно продолжают выигрывать тендеры на госзакупки.
Например, с 2008 по 2014 годы компании Еремеева («Золотой экватор», «Континент Нафто Трейд», «Континиум-Галичина») выиграли почти половину тендеров «Укрпочты» на поставку нефтепродуктов на сумму 314,88 млн грн.