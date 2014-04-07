Словакия опровергает обвинения о торможении реверса газа в Украину

Словакия готова способствовать переговорному процессу между операторами газотранспортных систем Eustream и «Укртрансгаз» для реализации реверсных поставок природного газа в Украину, говорится в сообщении Министерства экономики Словакии.

«Словацкая Республика неоднократно по отношению к украинской стороне, также как и Европейская комиссия, подчеркивала свое позитивное отношение к реализации реверсных поставок», - говорится в сообщении со ссылкой на министра экономики Словакии Томаша Малатински.

В сообщении отмечается, что словацкая сторона поддерживает переговоры между компаниями Eustream и «Укртрансгаз», однако отмечает некую пассивность с украинской стороны в решении данного вопроса.

Также министерство называет заявления украинских чиновников о недопуске их специалистов на газоизмерительную станцию в Капушанах необоснованными и контрпродуктивными, что не способствует быстрому решению вопроса об организации реверсных поставок газа в Украину.

«В отношении заявлений украинской стороны следует отметить, что компания Eustream не заметила никакой заинтересованности со стороны Украины в возможности посетить словацкие газовые объекты или компрессорную станцию в Вельке-Капушанах», - говорится в сообщении со ссылкой на министра экономики Словакии Томаша Малатински.

«Ничем не подтвержденные заявления на политическом уровне не способствуют укреплению взаимного доверия, являются контрпродуктивными и не ускоряют решение, в котором заинтересованы обе стороны», - цитирует пресс-релиз Малатински.

В сообщении отмечается, что на данном этапе важно сосредоточиться на техническом аспекте организации реверсных поставок газа и подписании соответствующего меморандума, который на сегодняшний день отказывается подписывать украинская сторона.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики Украины Юрий Продан 3 апреля 2014 года обратился к словацкой стороне с резкой критикой, отметив, что вопрос реверсных поставок газа с территории этой страны, как самого крупного альтернативного российскому пути импорта «голубого топлива», практически не решается.

«К сожалению, вопрос практически не решается со словацкой стороны. Нас даже не хотят вместе со словацкими специалистами допускать на территорию словацкой газоизмерительной станции в Капушанах для того, чтобы мы могли посмотреть техническую документацию, посмотреть физически на те трубопроводы, что можно сделать для того, чтобы осуществлять реверс с территории Словакии», - сказал Продан.

По словам министра, европейские газотрейдеры сообщили украинской стороне о возможности поставок с территории Словакии до 20 млрд кубометров природного газа в год.

По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, вопрос реверсных поставок природного газа из Словакии в Украину имеет исключительно политическую подоплеку.

Напомним, российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставленный газ.

В то же время Украина, после резкого снижения в феврале закупок российского газа в связи с обострением политического кризиса, с 1 марта вдвое увеличила суточные объемы импорта этого вида топлива.

В 2013 году «Нафтогаз Украины» получил из России около 13 млрд кубометров газа в среднем по 400 долларов за тысячу кубометров. В декабре прошлого года Украина получила от России скидку - на 2014 год установлена цена в 268,5 доллара. Тогда же стороны договорились, что долг за 2013 год страна погасит 25 января.

Ранее Украина получала газ также в реверсном режиме из Польши и Венгрии и планировала подписать соглашение о поставках газа из Словакии до конца декабря 2013 года.