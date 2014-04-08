Ситуация в Украине взвинтила цены на нефть

На мировых торгах во вторник, 8 апреля, цены на нефть растут в связи с ситуацией в Украине.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае уже подорожали на $0,32 - до $106,14 за баррель, а фьючерсы на WTI с поставкой в мае - на $0,60, до $101,04 за баррель, передает Reuters.

Киев назвал захват административных зданий в крупных центрах Восточной Украины "второй волной спецоперации России" против страны и пообещал не допустить повторения крымского сценария, усиливая охрану порядка на русскоязычном востоке и ужесточая законы против сепаратизма.

Повышение цен на нефть происходит на фоне спада на фондовых рынках и ослабления доллара.

Американский фондовый индекс Nasdaq Composite за три последних сессии, включая понедельник, показал сильнейший спад с ноября 2011 года, а S&P 500 за этот же период упал на максимальное количество пунктов с конца января.

Рост цен на нефть сдерживается предстоящим возобновлением поставок из портов Ливии, которые могут достигнуть 700 тыс. баррелей в сутки.

Как отмечают аналитики, речь идет об одном проценте среднесуточных мировых поставок, хоть это и значительный объем, но он не меняет картину в целом.