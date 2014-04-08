США свернут сотрудничество с РФ по программе ядерной безопасности из-за ситуации в Украине

США планируют свернуть сотрудничество с РФ по обновленной программе Нанна-Лугара, связанной с ядерной безопасностью, из-за ситуации вокруг Украины, пишет "Коммерсант-Россия" со ссылкой на представителя Национальной администрации США по ядерной безопасности Энн Харрингтон.

Программа Нанна-Лугара с 1991 года предполагала помощь США странам бывшего СССР в утилизации снятого с вооружения ядерного и химического оружия и средств его доставки. Общий бюджет программы, по данным газеты, составил 8,79 миллиарда долларов. В 2012 году МИД России заявил, что предложения США о продлении программы более не соответствуют представлениям Москвы о том, как должно быть выстроено сотрудничество в этой сфере. США выразили готовность обсуждать этот вопрос.

В итоге программу решили переделать, а взамен в июне 2013 года заключили временное двустороннее рамочное соглашение. Согласно ему, совместных проектов у РФ и США стало меньше, а доступ инспекторов из США на ядерные объекты был ограничен. Тем не менее, страны сохранили сотрудничество в области защиты ядерных материалов, их утилизации, таможенного контроля, преобразования высокообогащенного урана в низкообогащенный, безопасного хранения атомных подлодок.

Теперь все эти проекты будут заморожены. Деньги на них уже исключены из проекта бюджета Минэнерго США на 2015 год, а расходы на программу по Международному сотрудничеству и защите ядерных материалов (International Material Protection and Cooperation program) снижены на 27%.