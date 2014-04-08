ЕС накажет Россию за аннексию Крыма замораживанием строительства «Южного потока»

Европейский Союз близок к тому, чтобы заморозить планы по завершению строительства газопровода «Южный поток» по дну Черного моря, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Daily Telegraph.

Стоимость проекта составляет $50 млрд. Как отмечает газета, приостановка строительства может стать первым серьезным «наказанием» России со стороны ЕС за аннексию Крыма.

Информация о таких планах Евросоюза появилась благодаря утечке со встречи председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу с болгарскими политиками. Утверждается, что Баррозу потребовал от Болгарии не противодействовать новой политике ЕС в отношении проекта. «Мы просим Болгарию быть очень осторожной», – приводит газета слова главы Еврокомиссии.

По официальным данным, планы строительства «Южного потока» все еще в силе, но эти комментарии Баррозу подтверждают слухи о том, что проект «политически мертв», говорится в статье.

Справка УНИАН. «Южный поток» — глобальный инфраструктурный проект «Газпрома» по строительству газопровода мощностью 63 млрд куб. м через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта природного газа и исключения транзитных рисков через Украину. В конце 2015 года по «Южному потоку» планировалась поставить первый газ. На полную проектную мощность газопровод должен был выйти в 2018 году.

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от российского побережья до Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит более 930 км, максимальная глубина — более 2 км.

Сухопутный участок газопровода протяженностью около 1455 км пройдет по территориям Болгарии, Сербии, Венгрии и Словении до Италии. От основного маршрута будут построены отводы в Хорватию и Сербию.