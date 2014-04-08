Украина просит у Словакии доступ к ее газотранспортным сетям

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины обратилось к Словацкой Республике с просьбой организовать прозрачное рассмотрение возможностей доступа к газотранспортным сетям, принадлежащим словацкому оператору Eustream, говорится в сообщении министерства.

«Министерство энергетики и угольной промышленности Украины приветствует и поддерживает положительное отношение Министерства экономики Словацкой Республики по организации поставок газа из стран ЕС в Украину через территорию Словакии», - говорится в сообщении.

«Украинская сторона также приветствовала бы подтверждение этой позиции реальными шагами, направленными на организацию реверсного потока природного газа в Украину или организацию поставок по схеме замещения», - отмечается в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что украинская сторона также поддерживает стандартный подход в предоставлении доступа европейским трейдерам к газотранспортной сети Словацкой Республики в соответствии с нормами ЕС.

«Даже принимая во внимание важность и неординарность существующего момента, мы не требуем никакого особого подхода к решению этого вопроса», - говорится в сообщении.

«Одновременно, осознавая полноту ответственности наших правительств за стабильное и надежное обеспечение природным газом потребителей как Украины, так и ЕС, мы просим организовать прозрачное рассмотрение возможностей доступа к газотранспортным сетям, принадлежащих Eustream», - подчеркивается в сообщении.

«Мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы не тратить время. Украинская сторона многократно предлагала начать рассмотрение всех имеющихся технических возможностей для организации поставок из компрессорной станции «Вельке Капушаны», - говорится в сообщении. - Поэтому мы не можем согласиться с выводом словацкой стороны об отсутствии заинтересованности посетить эту компрессорную станцию. Напротив, предложение непосредственно проработать возможности поставок именно на газокомпрессорной станции «Вельке Капушаны», а также на станции «Ужгород» неоднократно адресовалась словацкой стороне».

Минэнергоугля также предложило создать «целевую группу», в том числе при участии представителей Еврокомиссии, задачей которой будет выработка скорейшего и дешевого варианта реверсных поставок.

Кроме того, министерство указывает словацкой стороне на то, что не имеет принципиальных возражений против подписания меморандума о реверсных поставках.

«Просим рассматривать это обращение как подтверждение готовности немедленно, начиная с 8 апреля текущего года, начать совместную работу специалистов непосредственно на станциях «Вельке Капушаны» и «Ужгород», - говорится в сообщении министерства.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономики Словацкой Республики называет заявления украинских чиновников о недопуске их специалистов на газоизмерительную станцию в Капушанах необоснованными и контрпродуктивными, что не способствует быстрому решению вопроса об организации реверсных поставок газа в Украину.

Реакция словацкой стороны последовала вслед за заявлением министра энергетики Украины Юрия Продана о том, что вопрос реверсных поставок газа с территории Словакии, как самого крупного альтернативного российскому пути импорта «голубого топлива», практически не решается.

«К сожалению, вопрос практически не решается со словацкой стороны. Нас даже не хотят вместе со словацкими специалистами допускать на территорию словацкой газоизмерительной станции в Капушанах для того, чтобы мы могли посмотреть техническую документацию, посмотреть физически на те трубопроводы, что можно сделать для того, чтобы осуществлять реверс с территории Словакии», - сказал Продан.