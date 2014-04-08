Глава «Укртрансгаза» подал в отставку из-за "вышек Бойко"

Председатель правления госкомпании «Укртрансгаз» Валерий Ясюк, который был отстранен Генеральной прокуратурой от выполнения должностных обязанностей на время расследования его возможной причастности к закупкам так называемых «вышек Бойко», подал в отставку. Об этом говорится в сообщении «Укртрансгаза».

«Вокруг моего назначения руководителем «Укртрансгаза» начались спекуляции, это было использовано как повод для информационной атаки против новой власти. Я не хочу давать никаких, даже искусственных поводов для дискредитации правительства, особенно в такое трудное для страны время. Поэтому я написал заявление об увольнении с должности председателя правления ПАО «Укртрансгаз», – цитирует Ясюка пресс-служба компании.

Согласно сообщению «Укртрансгаза», Генеральная прокуратура Украины признала бывшего главу госкомпании «Черноморнефтегаз» Валерия Ясюка не причастным к каким-либо коррупционным действиям. Компания ссылается на ответ Генпрокуратуры на запрос Кабинета министров относительно соблюдения законности в ходе приобретения плавучих буровых установок.

Как сообщал УНИАН, 6 марта 2014 года экс-глава госкомпании «Черноморнефтегаз» Валерий Ясюк возглавил компанию «Укртрансгаз». Однако спустя два дня он был отстранен Генпрокуратурой по подозрению в участии в закупках так называемых «вышек Бойко».

Справка УНИАН. ПАО «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».