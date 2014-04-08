"Газпром" может помешать реверсу газа в Украину из ЕС

Европа способна начать поставки газа в Украину в течение нескольких часов после готовности инфраструктуры, но для этого может потребоваться разрешение Газпрома, сообщает "Рейтер".

После резкого повышения цены российского газа для Украины Киев начал переговоры с Евросоюзом о возможности использования газопроводов, предназначенных для снабжения Европы, для противоположной цели - поставок газа на Украину.

Словакия находится в наиболее удобном положении для снабжения Украины, но разворот потоков по четырем газопроводам, доставляющим российский газ, нарушит условия контрактов с Газпромом, сообщил представитель словацкого оператора газопроводов Eustream.

"Для реверса потока необходимо остановить поставки с востока на запад в одной из (четырех) магистралей, но для этого нужно разрешение Газпрома. Газпром на это не согласен, так что такой вариант не рассматривается", - сказал он.

Глава Газпрома Алексей Миллер усомнился в законности разворота газовых потоков в сторону Украины. Российская газовая монополия сможет отследить направление газа, потому что для поставок в Украину Словакии придется установить измерительное оборудование. По словам источника в отрасли, это, а также необходимые технические изменения, обойдутся Словакии в 20 миллионов евро.

Словакия рассматривает возможность поставки в Украину порядка 10 миллиардов кубометров в год, что составляет 18 процентов украинского потребления, сказал представитель Eustream. Компания вместе с украинским Укртрансгазом старается обеспечить начало поставок к зиме и уже построила компрессорную станцию.

Представители Норвегии и Нидерландов, крупных европейских производителей газа, ранее сообщили, что не смогут значительно увеличить поставки в Европу или начать снабжать Украину в случае отключения российского газа.

Страны ЕС уже более десяти лет практикуют двустороннее использование газопроводов. Например, бельгийский оператор газопроводов и газовых хранилищ Fluxys Belgium, способен разворачивать потоки с 1998 года, когда был открыт газопровод между бельгийским городом Зеебрюгге и Бектоном в Великобритании. Переключение магистрали с импорта на экспорт и обратно занимает пару часов, сказал представитель Fluxys.

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