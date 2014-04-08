"Газпром": Украина ничего не заплатила за мартовский газ

"Нафтогаз Украины" ничего не перечислил за поставленный в марте российский газ, сообщили ИТАР-ТАСС в "Газпроме". Срок расчетов за поставленный в прошлом месяце газ истек 7 апреля.

Исходя из стоимости газа для Украины в первом квартале 2014 года в размере $268,5 за 1 тыс. куб. м "Нафтогаз" импортировал в марте около 1,8 млрд куб. м на сумму $500 млн.

По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, долг на поставки газа растет от месяца к месяцу, а собираемость платежей, составлявшая ранее где-то около 50%, сегодня сократилась до 20%. В результате, по его словам, "долг Украины перед Россией к концу года еще увеличится на $5,6 млрд".

"В декабре прошлого года была достигнута договоренность о предоставлении скидки Украине, цена была снижена до $268,5 за 1 тыс. куб. м. Скидка предоставлялась с учетом того, что Украина оплатит долги за газ и будет полностью оплачивать текущие поставки.

При этом четко было прописано, что в том случае, если Украина не исполняет свои обязательства, то скидка на газ на второй квартал не предоставляется", - отметил глава "Газпрома" в интервью телеканалу НТВ.

Миллер пояснил также причины отмены другой скидки, тоже в $100 за 1 тыс. куб. м. Она связана с денонсацией Харьковских соглашений. Закон об этом был подписан президентом РФ 2 апреля. "За период действия Харьковских соглашений сумма скидки в целом составила $11,4 млрд. Это та сумма, которую недополучило российское правительство, которую недополучил российский бюджет.

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