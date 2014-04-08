Антимонопольный комитет: цены на бензин завышены более чем на 1 грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) считает розничные цены, которые сегодня сложились на рынке нефтепродуктов, завышенными более чем на 1 гривну, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно расчетам комитета, при условии существования жесткой конкуренции цены на бензин и дизтопливо должны быть ниже на 1 грн. В то же время, ведомство отмечает проявления злоупотреблений рыночной властью, что обеспечивает участникам рынка дополнительную прибыль в «сотни миллионов гривен в месяц».

«Участники рынка повышали цены на моторные бензины и дизельное топливо практически одновременно и устанавливали их на одинаковом или близком по размеру уровне», - говорится в сообщении АМКУ со ссылкой на результаты исследований, проведенных в феврале-марте 2014 года.

«Наряду с объективными факторами, которые вызывают рост цен на топливо, в том числе изменение курса доллара и евро, существуют признаки проявления злоупотребления рыночной властью и согласования конкурентного поведения», - отмечается в сообщении.

При этом Антимонопольный комитет рекомендовал участникам рынка светлых нефтепродуктов принять меры по установлению розничных цен на моторные бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке.

«О результатах рассмотрения рекомендаций указанные субъекты хозяйствования обязаны сообщить комитет в десятидневный срок», - подчеркивается в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что в 2011 году Антимонопольный комитет был вынужден привлечь к ответственности ряд компаний за аналогичные действия.

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, рост цен на топливо в Украине вызван девальвацией гривни, поскольку большую часть нефтепродуктов страна импортирует.

Курс гривни к доллару с начала 2014 года просел на 37%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%.

Во вторник, 8 апреля, к 12:00 на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,65000/11,8000 грн/долл.

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