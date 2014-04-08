Продан рассказал об угрозе прекращения Россией поставок газа Украине и ЕС

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявил, что существует реальная возможность прекращения поставок российского газа Украине и Европе из-за несогласия Киева и Москвы относительно новой цены на российский газ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Продан заявил после встречи с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером.

"Против Украины развернута экономическая война. Новая цена - почти 500 долларов за тысячу кубометров - не может быть принят Украиной. Возникает угроза прекращения поставок российского газа Украине и соответственно Европе. Возможности Украины по поддержке транзита газа не безграничны", - сказал Продан журналистам.

По его словам, Украина считает, что 100-долларовая скидка за пребывание Черноморского флота России в Крыму должна действовать и в дальнейшем. "Мы не признаем тот факт, что Черноморский флот дислоцируется на территории России. Он находится на территиории Украины и согласованная раньше флотская скидка должна действовать и в дальнейшем", сказал Продан.

Продан сказал также, что Киев не понимает, почему перестали действовать соглашения по цене на газ, достигнутые в декабре прошлого года Украиной и Россией при президентстве Виктора Януковича, когда цена в 2014 году была установлена на уровне 268,5 долларов за тысячу кубометров газа.

"Нынешняя цена - несправедливая, нерыночная, неэкономическая. Договорились в 2013-ом году о 268,5 долларах, и никаких оснований для резкого повышения цены на газ для Украины с 1 апреля нет. Почему сейчас нельзя работать по старым договоренностям?" - спросил Продан.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля глава Минфина Украины Александр Шлапак отмечал, что Минфин ожидает повышения цены газ, который импортируется из России, до 487 долларов за тысячу кубометров после денонсации соглашений между Украиной и Россией о базировании Черноморского флота в Крыму. При этом он подчеркнул, что Украина не признает денонсации харьковских соглашений таким образом, как они денонсируются, и в этом случае имеет право говорить о денонсации, например, газовых соглашений 2009 года.

3 апреля председатель «Газпрома» Алексей Миллер во время встречи с главой правительства России Дмитрием Медведевым заявил, что правительство Российской Федерации в связи с односторонней денонсацией соглашений с Украиной по Черноморскому флоту, в частности харьковских соглашений, отменило льготную таможенную пошлину на газ для Украины, что предусматривает повышение цены на газ на 100 долларов - до 485 долларов за тысячу кубометров.

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