Кабмин предлагает увеличить плату за пользование недрами при добыче нефти

Это позволит получить дополнительно около 2,1 млрд грн в сводный бюджет

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде увеличить ставки платы за пользование недрами при добыче нефти на глубине до 5 км, до 45% с 39%.

Соответствующая инициатива правительства закреплена в проекте закона №4647, зарегистрированном Кабмином в парламенте 7 апреля.

Также правительство предлагает парламенту увеличить ставки платы за недра для нефти, залегающей на глубине свыше 5 км, до 21% с 18%.

«Реализация указанного акта предоставит возможность получения дополнительных поступлений в сводный бюджет», - говорится в документе.

Кроме того, Кабмин предлагает: отменить освобождение от налога на прибыль доходов институтов совместного инвестирования; отменить освобождение от начисления и уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль при выплате дивидендов институтами совместного инвестирования; урегулировать нормы налогового и бюджетного законодательства в части зачисления средств сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства в общий фонд государственного бюджета; перенести срок введения новых ставок акцизного налога на алкогольные напитки; вернуть отмененную норму об обязательном использовании доли отечественного сырья для производства коньяков.

Кроме того, предлагается, начиная с 1 мая 2014 года, ограничить действие освобождения от НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа, предоставив право на такое освобождение лишь госкомпании «Нафтогаз Украины».

По данным Кабмина, реализация предложенных норм позволит получить в 2014 году дополнительные поступления в сводный бюджет Украины в сумме около 2,1 млрд грн, а также привлечь в бюджет в 2015 году около 2,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, добыча нефти в Украине в 2013 году сократилась по сравнению с 2012 годом на 5,4% – до 2,17 млн тонн.

По итогам 2012 года добыча нефти сократилась на 5,4% – до 2,293 млн тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются дочерние компании НАК «Нафтогаз Украины» - «Укргазвыдобування» и «Черноморнефтегаз», а также «Укрнафта», в которой госхолдинг «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.

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