Продан: договоренности с «Газпромом» мешают Словакии поставлять газ в Украину

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявил, что Словакия из-за договоренностей с российской компанией "Газпром" не может в полной мере осуществить реверсные поставки газа в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Продан заявил журналистам после переговоров с представителями Словакии в Брюсселе, в которых также принимал участие комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер.

"Польша и Венгрия открыты для реверса. Мы уделили внимание Словакии. Встреча со словацкими представителями показала, что здесь вопрос не технический, а больше завязан на договоренностях с "Газпромом". Нам было заявлено, что существующие договоры не позволяют в полной мере осуществить реверс", - сказал Продан.

Он добавил, что Украина предложила поездку украинских экспертов на восток Словакии для изучения технических аспектов реверсивных поставок газа, но вместо этого словацкая сторона предложила провести встречу экспертов двух стран на будущей неделе в Братиславе.

"Словацкая компания-оператор Eustream заявила, что вопрос - в законодательной и договорной сфере (с "Газпромом")", - объяснил Продан.

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Украина планирует получать из Словакии газ в объемах до 10 миллиардов кубометров в год, а из Венгрии и Польши - по миллиарду кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан сообщил, что Украина имеет договор с немецким трейдером RWE о поставках газа в объеме до 5 млрд кубометров, а из Словакии Украина может получить около 10 млрд кубометров.

Напомним, российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить льготы на поставки газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности о погашении задолженности за поставленный газ.

В то же время Украина, после резкого снижения в феврале закупок российского газа в связи с обострением политического кризиса, с 1 марта вдвое увеличила суточные объемы импорта этого вида топлива.

В 2013 году «Нафтогаз Украины» получил из России около 13 млрд кубометров газа в среднем по 400 долларов за тысячу кубометров. В декабре прошлого года Украина получила от России скидку - на 2014 год установлена цена в 268,5 доллара. Тогда же стороны договорились, что долг за 2013 год страна погасит 25 января.

Раньше Украина получала газ также в реверсивном режиме из Польши и Венгрии, и планировала подписать соглашение о поставках газа из Словакии до конца декабря 2013 года.