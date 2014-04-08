Moody's вслед за суверенным снизило рейтинг ДТЭК

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service вслед за суверенным рейтингом Украины понизило кредитный рейтинг крупнейшего частного энергетического холдинга ДТЭК до уровня «Caa22 с «Саа1» с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

«Действия Moody's обусловлены снижением рейтинга государственных евробондов Украины до уровня «Caa3» с «Caa2», - говорится в сообщении.

Ранее в качестве причин снижения государственных рейтингов Украины Moody's называло эскалацию политического кризиса в Украине на фоне аннексии Крыма, тяжелое положение в сфере государственных финансов на фоне роста цен на газ, а также ожидаемый рост государственного долга, который по итогам 2014 года может составить до 60% ВВП.

Предыдущее снижение рейтинга страны Moody’s осуществило в феврале – на фоне эскалации социального и политического напряжения в стране, повышенного риска резкого роста потребностей во внешней ликвидности и непредсказуемости внешней поддержки со стороны России. При этом негативный прогноз агентства обуславливался высоким риском внешней ликвидности даже в условиях предоставления финансирования со стороны России в соответствии с озвученным планом. В Moody's не ожидали, что в среднесрочной перспективе ситуация в Украине могла бы измениться в лучшую сторону.