Туск заявил, что без Украины энергетическое сообщество ЕС не имеет смысла

Украина должна стать частью энергетического сообщества Европейского Союза, создание которого лоббирует польская власть для уменьшения энергетической зависимости от России.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он заявил глава польского правительства Дональд Туск сегодня после специального заседания Совета министров Польши под председательством президента страны Бронислава Коморовского, на котором обсуждался вопрос Украины.

Читайте такжеПродан рассказал об угрозе прекращения Россией поставок газа Украине и ЕС

"Концепция энергетического сообщества (Европейского Союза – УНИАН) будет иметь смысл лишь тогда, когда удастся - насколько это возможно - включить в нее Украину, – сказал Туск. – Этим мы будем заниматься в ближайшие недели".

Ранее после захвата украинского Крыма Россией, которая на треть обеспечивает потребности Евросоюза в газе, Туск выступил с идеей создания энергетического сообщества, которое бы закупало российский газ для всех 28 стран европейского объединения.

Сейчас каждая страна отдельно ведет переговоры с российским "Газпромом" и покупает газ по разным ценам: дешевле всего топливо из России обходится наиболее влиятельной в Евросоюзе Германии. Около половину из всего газа, который Россия поставляет в Европу, транспортируется через газотранспортную систему Украины.