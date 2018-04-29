Бесконтрольный импорт топлива как угроза нацбезопасности

С конца февраля по апрель цена на самую популярную марку бензина «А-95» в среднем по стране выросла до 13,20 грн за литр с 11,60 грн, дизельного топлива – до 12,40 грн за литр с 10,30 грн. Зачастую нефтетрейдеры объясняют повышение стоимости колебаниями курса доллара, в то время как цены на нефть в мире остаются стабильными уже долгое время (а с недавних пор усилиями США цены даже упали).

Просто рынок нефтепродуктов в Украине живет по своим правилам. Государство полностью потеряло на него влияние. Хотя существует Государственная инспекция по контролю за ценами, но этот орган лишь имеет право наблюдать за ситуацией на нефтерынке. «К сожалению, мы можем изучать только те цены, в отношении которых внедрено государственное регулирование. Увы, нефтепродукты такого регулирования не имеют, поэтому мы ограничены в своих действиях», - рассказал УНИАН начальник отдела экономического анализа и мониторинга цен и тарифов на рынках монопольных образований госценинспекции Андрей Мынка. По его словам, когда-то существовала инспекция, в чью функцию входили проверки нефтетрейдеров на предмет обоснованности цен, однако сейчас все по-другому.

«У нас нет рычагов для проверки обоснованности цен, мы не можем залезть в себестоимость, и проверять соблюдение ценовой политики», - подчеркнул он.

Между тем, Украина на протяжении последних десяти лет упорно наращивала импорт нефтепродуктов, резко снижая объемы собственной нефтепереработки. К 2013 году доля импорта на рынке достигла 80%. При таком раскладе крупные импортеры спокойно навязывают конечному потребителю свою ценовую политику и, пользуясь ситуацией, снимают вершки. Но важно не только это - импортеры в любой момент могут объединиться для ценового сговора. Кстати, Антимонопольный комитет уже заподозрил компании, импортирующие топливо, в сговоре, заявив, что, по его расчетам, розничные цены на сегодня завышены более чем на 1 гривню за литр любого топлива. «Участники рынка повышали цены на моторные бензины и дизельное топливо практически одновременно и устанавливали их на одинаковом или близком по размеру уровне», - говорится в сообщении АМКУ со ссылкой на результаты исследований, проведенных в феврале-марте 2014 года.

«Наряду с объективными факторами, которые вызывают рост цен на топливо, в том числе изменение курса доллара и евро, существуют признаки проявления злоупотребления рыночной властью и согласования конкурентного поведения», - пояснили в ведомстве.

Стоит добавить, что импортеры сильно зависимы от таможенных органов не только Украины, но и тех стран, где ведется закупка топлива.

Главный импортер

Реализацией импортных нефтепродуктов в Украине занимаются такие компании, как WOG, ОККО, Socar, Shell, КЛО, Лукойл, ТНК и т.д. Из перечисленных импортеров, WOG обладает самой большой сетью АЗС, что автоматически делает ее крупнейшим игроком на этом рынке. По словам генерального директора компании WOG Сергея Корецкого, к концу 2013 года количество АЗС сети достигло 500, а годовой оборот компании составил в целом 3 млрд долл. - примерно 17% рынка нефтепродуктов Украины. При этом у компании амбициозные планы – к 2015 году нарастить количество АЗС до 600. Как отмечается на сайте компании, ее АЗС представлены практически в каждом уголке страны. Успех WOG объясняется тем, что ее владельцем является народный депутат Игорь Еремеев, который входит в комитет Верховной Рады по налоговой и таможенной политике. Являясь носителем законодательной инициативы, нардеп может влиять на ключевые для его бизнеса решения. Собственно, при предыдущей власти это и происходило. Кроме того, Еремеев принимал участие в заседаниях так называемого инвестиционного совета, которые созывал скандальный экс-министр доходов и сборов Александр Клименко.

Ничего не изменилось и при новой власти. После бегства Януковича, именно депутатская группа Еремеева предложила изменения в антикризисный пакет инициатив правительства Арсения Яценюка. В числе прочих предложений, по данным источников УНИАН, активней всего команда Еремеева лоббировала тему повышения ставки ренты на добычу нефти в Украине. По мнению ряда экспертов, конечной целью таких действий было сделать собственную нефтедобычу и нефтепереработку в Украине нерентабельной, чтобы окончательно добить национальных игроков рынка и передать все «бензиновые потоки» страны в руки импортеров.

На импортной игле

Когда-то Украину невозможно было представить настолько зависимой от импорта автомобильного топлива. В начале 90-х в стране работали 6 нефтеперерабатывающих заводов. Сегодня в строю находится только один - Кременчугский. Одним из первых пал в неравной битве с импортерами Херсонский НПЗ – собственно, это предприятие и контролируют структуры Еремеева. Последний раз в Херсоне перерабатывали нефть в 2005 году. Лисичанский НПЗ, контролируемый энергетическим гигантом - компанией «Роснефть», был остановлен в 2012 году – российскому монополисту после покупки ТНК-BP в Украине не нужен был внутренний конкурент, поэтому отечественные водители, заправляясь на российских заправках, поддерживали не только бюджет РФ, но и российских нефтепереработчиков. Одесский НПЗ, остановленный в 2010 году своим предыдущим собственником - российской компанией Лукойл (по той же, что и Лисисчанский НПЗ, причине), осенью прошлого года несколько раз запускался новым владельцем – одиозным бизнесменом Сергеем Курченко. Однако после краха режима Януковича, Курченко был объявлен в розыск за махинации на рынке нефтепродуктов. Сейчас о работе Одесского НПЗ достоверной информации нет. Хотя, участники рынка утверждают, что предприятие не работает.

Как результат произвола импортеров и российских монополистов - Украина в 2013 году достигла рекордного минимума по переработке нефти. Производство бензина в прошлом году сократилось по сравнению с 2012 годом на 41% - до 964 тыс. тонн, дизельного топлива — на 30%, до 950 тыс. тонн. При этом годовое потребление бензина в Украине составляет около 4 млн тонн, а дизтоплива - около 6 млн тонн.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич назвал зависимость рынка Украины почти на 80% от импортных нефтепродуктов дестабилизирующим фактором.

По его мнению, одним из способов восстановить крупные объемы нефтепереработки в стране могла бы стать отмена правительством НДС на импорт нефти, либо его снижение. «Нефть дешевле, экономика лучше. НПЗ выпускают конкурентную продукцию и вытесняют потихоньку импорт», - пояснил эксперт. Также он отметил, что кроме отмены НДС, возможен вариант аннулирования таможенных пошлин на ввоз оборудования, предназначенного для модернизации заводов. «Такой проект рассматривался предыдущим правительством, однако существует опасность того, что под видом оборудования будут ввозиться яхты и прочее», - добавил эксперт.

В конечном итоге, очевидным становится тот факт, что глубокая зависимость Украины от импорта топлива и отсутствие влияния со стороны государства на ценовую политику на рынке играет против самой же Украины. Все затраты нефтетрейдов на валютные колебания и прочие издержки автоматически перекладываются на конечного потребителя. Кроме того, в нынешних условиях полувоенного положения блокирование российскими кораблями, например, украинских портов, или прекращение поставок топлива по сухопутной территории из России и Беларуси в рамках очередной торговой войны, на которые РФ так щедра в последнее время, фактически будут означать гибель топливного рынка Украины. Ведь в условиях столь высокой зависимости от поставок извне большая часть отечественных автозаправок попросту опустеет. Этого не могут не понимать в России, где, как видим, де-факто существовала государственная программа по скупке НПЗ Украины с единственной целью – остановить их.

Кремлю так даже удобнее ставить Украину на колени, причем при активной помощи украинских же бизнесменов. Тут ничего странного нет. Странно другое - антигосударственную деятельность импортеров и российских инвесторов в нашей стране упорно не замечают отечественные чиновники, даже из новой власти.

Владимир Касатонов (УНИАН)