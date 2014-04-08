В Украине значительно вырос тариф на тепло для бюджетников и бизнеса

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), увеличила с 1 апреля 2014 года тариф на тепло для бюджетных учреждений и коммерческих потребителей на 41% и 20% – до 850 грн/Гкал и 825 грн/Гкал (без НДС) соответственно.

Как сообщила пресс-служба регулятора, соответствующее решение принято на открытом заседании Нацкомуслуг 31 марта.

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«Нацкомуслуг откорректировала тарифы на тепловую энергию на топливную составляющую, вследствие возрастания цены на природный газ для нужд ТКЭ, ведь в структуре среднего тарифа на тепловую энергию для бюджетных и других потребителей стоимость газа составляет более 80%», – сказано в сообщении регулятора.

При этом в Нацкомуслуг отметили, что цена на природный газ во втором квартале 2014 года по сравнению с первым кварталом текущего года возросла на 58% для бюджетных учреждений – до 4387 грн/тыс. куб. м, а для других потребителей - на 27%, до 4387 грн/тыс. куб. м (без НДС).

Ранее Кабмин постановлением №81 от 25 марта рекомендовал Нацкомуслуг повысить тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение для населения в среднем на 40% с июля 2014 года, а также рассмотреть вопрос повышения тарифов для населения к концу марта-2014.

Кабмин также рекомендовал Нацкомуслуг в дальнейшем корректировать тарифы на тепло и горячее водоснабжение для населения, в зависимости от стоимости газа.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, - государственный коллегиальный орган, созданный 23 ноября 2011 года. Задача комиссии - регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.