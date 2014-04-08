В Минэкологии не знают, нужны ли солнечные электростанции в чернобыльской зоне

Министр экологии и природных ресурсов Андрей Мохник не видит перспективы строительства солнечных электростанций (СЭС) в чернобыльской зоне отчуждения, которое намеревалась начать компания Vipiemme Solar SRL (Италия) в этом году.

Об этом на брифинге сообщил журналистам министр экологии и природных ресурсов Андрей Мохник.

«Я жил в городе Припять. Конечно, солнце там было, но не так много, как в Крыму, для того, чтобы этот проект работал. То есть здесь нужно должное экономическое обоснование», - сказал Мохник.

По его словам, проблемами при возможном строительстве СЭС могут быть изношенные энергосети, к которым необходимо подключать станцию, а также обеспечение безопасности здоровья людей, работающих в условиях повышенного радиационного фона.

«Вопрос (строительства солнечной электростанции - УНИАН) был только в планах. То есть на сегодня в министерстве нет четкого поручения, чтобы это выполнить», - сказал министр.

При этом он не сообщил о дальнейших планах министерства сотрудничать с Vipiemme Solar.

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Как сообщал УНИАН, 13 февраля Министерством экологии и природных ресурсов Украины, Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения и компанией Vipiemme Solar SRL был подписан меморандум, который предусматривал установку солнечных панелей мощностью до 0,5 МВт в зоне отчуждения.

Предыдущий глава минэкологии Олег Проскуряков отмечал, что подписание меморандума является началом плодотворного сотрудничества с компанией, которая хотела начать строительство СЭС в 2014 году.

Справка УНИАН. Vipiemme Solar отвечает за развитие солнечной энергетики в структуре группы Vipiemme SPA, основной специализацией которой является производство свинцовых аккумуляторов для транспорта.