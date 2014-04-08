Венгрия способна обеспечить реверс газа в Украину - СМИ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представительницу фирмы Едіну Лакатош.

«У FGSZ с марта 2013 года есть все технические и правовые предпосылки для передачи природного газа в Украину. Эта передача всегда происходит через отдельный газопровод», - заявила она.

Лакатош пояснила, что пропускная способность упомянутого отдельного трубопровода составляет 16,8 миллиона кубометров в сутки (6,1 миллиарда в год).

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Для пересылки газа поставщик должен зарезервировать пропускную способность на венгерско-украинской границе в соответствии с контрактом на пересылку газа с украинским партнером. В таком случае FGSZ «предоставит запрошенную пропускную способность с учетом доступной пропускной способности, в соответствии с действующими правовыми нормами».

Возможность для физического реверса существует и в Польше, где для прокачки газа на восток может быть использован газопровод, идущий через Хермановице. Его пропускная способность составляет 4,8 миллиона кубометров в сутки (1,8 миллиарда в год). Некоторое время этот газопровод использовался для поставок газа от немецкой RWE. В 2014 году, как следует из информационной системы польского газопроводного оператора GAZ-SYSTEM, газопровод не использовался.