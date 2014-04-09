В ближайшие дни в Крыму может произойти бензиновый коллапс

В ближайшие дни в Крыму может начаться бензиновый кризис. Нефтетрейдеры говорят, что предотвратить топливный коллапс не в состоянии, передают "Новости Крыма".

Сейчас на АЗС распродают остатки, завезенные с материковой Украины. «На сегодня мы имеем по разным видам топлива от 6 до 10 дней запаса. Сейчас пока еще у нас есть возможность, чтобы не допустить дефицита, использовать те нефтепродукты, которые ранее поступили в Крым», - заявил представитель самопровозглашенной власти полуострова Вадим Жданов.

Железной дорогой бензин уже не завозят. Если доставлять топливо на полуостров машинами, цена на него возрастет еще больше. Уже сейчас литр 95-го бензина стоит почти 14 гривен. А поставки топлива из России пока не налажены.

«Основные причины объективные - у нас нет формы платежей с Российской Федерацией, нет рублевых счетов. Мы еще не отработали логистику этих поставок, откуда и что, это новое для нас, не только операторов, но и наших российских партнеров», - признался директор топливно-энергетической компании Ленур Сеттаров.