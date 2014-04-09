Статданные из США обвалили цены на нефть

На мировых торгах в среду, 9 апреля, цена на нефть снижаются на фоне неожиданно резкого повышения запасов нефти в США, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $0,11 - до $107,56 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,29, до $102,27 за баррель.

По данным Американского института нефти, запасы топлива в США выросли на 7,1 миллиона баррелей на прошлой неделе при прогнозе повышения на 1,3 миллиона.

Управление энергетической информации США повысило прогноз роста мирового потребления нефти в этом году до 1,23 миллиона баррелей в сутки, но снизило прогноз роста потребления в 2015 году до 1,36 миллиона.

Оказывает давление на рынок и ситуация в Украине. Как отмечают аналитики, напряженные отношения Запада с Россией могут привести к неожиданным последствиям. Но цены сейчас на рынке завышены, скоре всего, они ослабнут: стоимость Brent может опуститься до $106 за баррель, и этот сорт будет торговаться примерно на $8 дороже американского эталона.