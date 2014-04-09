СМИ: Сегодня Россия может решить прекратить поставки газа в Украину

Президент Владимир Путин сегодня проведет совещание с руководством правительства, в ходе которого будет обсуждаться "экстраординарная ситуация, складывающаяся в экономическом сотрудничестве с Украиной, в том числе в сфере энергодиалога", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает "КоммерсантЪ".

Господин Песков уточнил "Ъ", что на совещании будет обсуждаться вопрос поставок газа в Украину в свете неплатежей за газ. Отвечая на вопрос, принято ли уже решение об ограничении поставок, Дмитрий Песков ответил: "Если бы было принято, незачем было бы проводить совещание".

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Источник "Ъ" в правительстве не исключает, что на совещании будет поднят вопрос о приостановке поставок российского газа в Украину. Другой собеседник "Ъ" согласен, что такая возможность существует, но "вариантов много". Например, поставки могут быть прекращены не сразу, "Газпрому" сначала поручат рассмотреть вопрос о переводе "Нафтогаза Украины" на предоплату с 1 мая. У российской монополии есть такая возможность, поскольку "Нафтогаз" не погасил в срок платеж за март, а его общий долг возрос до $2,2 млрд. В "Газпроме" ситуацию не комментируют.