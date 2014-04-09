Сепаратисты Крыма отдадут "Газпрому" участки на шельфе Черного и Азовского морей

Самопровозглашенное правительство Крыма готово передать "Газпрому" углеводородные участки на шельфе Черного и Азовского морей.

Об этом сообщил журналистам заместитель председателя совета министров Крыма Николай Янаки, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, правительство Крыма выступает за то, чтобы участки на суше Крыма остались в республиканской собственности, при этом участки на шельфе оно готово передать в управление российских компаний.

Янаки также уточнил, что нынешние владельцы лицензий на шельфовые месторождения должны будут их переоформить в соответствии с российским законодательством.

"Будет срок, когда эти лицензии можно будет перерегистрировать", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма в конце марта 2014 года самопровозглашенные власти объявили о национализации украинских государственных предприятий, находящихся на территории полуострова, и их переходе в российскую собственность.

Юридический статус национализированных предприятий остается неопределенным, поскольку ни украинская власть, ни международное сообщество не признали отделение Крыма.

В частности, распущенный Верховной Радой Украины крымский парламент принял решение признать собственностью Крыма имущество госкомпаний «Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами» (Феодосия) и «Черноморнефтегаз» (Симферополь), включая континентальный шельф.

По словам и.о. президента Украины, председателя Верховной Рады Александра Турчинова, в ближайшее время Украина будет иметь юридическую позицию по компенсации Россией ущерба от оккупации Крыма.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины оценило рыночную стоимость потерянной для Украины материально-сырьевой базы в Автономной Республике Крым в 126,8 млрд грн.

