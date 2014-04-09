Сербия отказывается отдавать "Газпрому" всю прибыль от работы нацкомпании NIS

Власти Сербии считают неправильным отдавать всю прибыль от деятельности национальной нефтекомпании NIS (56% принадлежит "Газпром нефти" ) в распоряжение российских партнеров, заявил первый вице-премьер в техническом правительстве страны Александр Вучич, передает РИА "Новости".

"Вы делаете 380 миллионов евро прибыли. Мы знаем, что вы это сделали, используя в основном нашу отечественную нефть, а не благодаря необыкновенным и гениальным управленческим результатам. Если сербская доля в NIS составляет 29%, то, извините, почему все деньги отправляются в развитие? Почему каждый год всю прибыль забираете вы?", - сказал Вучич в эфире сербского телеканала РТС, касаясь отношений с российским партнером по NIS.

По его словам, Сербии необходимо оставить ее долю прибыли или направлять эти средства в счет погашения многомиллионного долга, который имеет национальная газовая компания "Сербиягаз"перед российским "Газпромом" .

"Мы еще не вступили в эти переговоры, но мы это сделаем", - сказал Вучич. Политик подчеркнул, что Сербия в очень хороших и дружеских отношениях с РФ, но это не значит, что здесь не должны заботиться о своих деньгах и своих гражданах.

NIS - одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний юго-восточной Европы. Основные акционеры - "Газпром нефть" и правительство Сербии. По данным отчетности за 2013 год, компания по сравнению с 2012 годом нарастила чистую прибыль на 6,3% - до 571,6 миллиона долларов (свыше 400 миллионов евро). Объем инвестпрограммы составил 673,183 миллиона долларов (около 500 миллионов евро), что на 6% больше размера капитальных вложений предыдущего года.

Нынешнее правительство Сербии имеет статус технического, так как в марте в стране были проведены внеочередные парламентские выборы, по итогам которых новый состав кабинета еще не был сформирован. Ожидается, что Александр Вучич, партия которого победила на выборах за явным преимуществом, станет следующим премьер-министром страны.