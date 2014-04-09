Украина прекратила закачку российского газа в свои подземные хранилища

Украина, которая пытается договорится с российским газовым монополистом "Газпромом" о возврате цены на газ на уровне 268,5 долл. за тысячу кубометров, на сегодняшний день прекратила закачку российского газа в свои подземные хранилища.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду перед заседанием Кабинета министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

"Мы газ на сегодняшний день не закачиваем. У нас еще есть время осуществить соответствующую закачку", - сказал Продан.

Также министр отметил, что украинскую сторону не удовлетворяет тот уровень цены на на газ, который был установлен "Газпромом" с 1 апреля, и Украина будет вести переговоры с российской стороной о возврате старой цены, которая была в первом квартале 2014 года.

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Продан сообщил, что за мартовские поставки газа украинская сторона не рассчиталась, долг составляет более 550 млн долл.

“За март месяц мы пока не рассчитались”, - сказал он.

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