«Укринтерэнерго» после двухлетнего перерыва возобновит экспорт электроэнергии в ЕС

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго», после двухлетнего перерыва, вернется к экспорту электроэнергии в Словакию, Венгрию и Румынию.

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного аукциона по доступу к пропускной способности межгосударственных сетей Украины, который был организован госкомпанией «Укрэнерго» 8 апреля 2014 года.

Согласно сообщению, «Укринтерэнерго» получила доступ на май к пропускной способности межгосударственного сечения, мощностью 150 МВт, в направлении «Остров Бурштынской ТЭС» - энергосистемы Словакии, Венгрии и Румынии.

Кроме этого, «Укринтерэнерго» получила доступ к пропускной способности межгосударственного сечения, мощностью 75 МВт, в направлении Молдовы.

Другой участник аукциона, компания «Востокэнерго», входящая в структуру крупнейшего энергохолдинга Украины ДТЭК, приобрела доступ к межгосударственным линиям электропередачи мощностью 1,175 ГВт в направлении Молдовы и Беларуси для экспорта электроэнергии в мае 2014 года.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

По итогам 2010 года доля ДТЭК в общем объеме экспорта составляла лишь 28,6%. По итогам 2011 доля государства в общей структуре экспорта составила 20,85%, доля ДТЭК - 79,15%. С 2012 года ДТЭК занял монопольное положение на рынке экспорта электроэнергии, вытеснив тем самым госкомпанию «Уринтерэнерго», которая занималась экспортными поставками с 1993 года.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) бизнесмена Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

«Укринтерэнерго» является государственным оператором экспорта электроэнергии из Украины. Компания в разное время осуществляла поставки электроэнергии во все страны, граничащие с Украиной.