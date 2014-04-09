Украина за 3 месяца снизила импорт российского газа на 14%

Украина за январь-март 2014 года сократила импорт российского газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% - до 6,1 млрд куб. м, говорится в сообщении оператора украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз».

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«По оперативным данным центрального диспетчерского департамента ПАО «Укртрансгаз», в январе-марте 2014 года в ГТС поступило 6,1 млрд куб. м газа, что почти на 14 % меньше фактических показателей 2013 года. В прошлом году этот показатель составлял 7,07 млрд куб. м газа», - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что импорт газа в марте текущего года составил 1,9 млрд куб. м, что на 15% меньше марта прошлого года.

Как сообщал УНИАН, Украина, которая пытается договориться с российским газовым монополистом "Газпромом" о возврате к цене на газ на уровне 268,5 долл. за тысячу кубометров, на сегодняшний день прекратила закачку российского газа в свои подземные хранилища.

За мартовские поставки газа украинская сторона не рассчиталась, долг составляет более 550 млн долл.

По данным Минэнергоугля, Украина в 2013 году сократила импорт газа по сравнению с 2012 годом на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.