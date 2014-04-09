Россия пугает, что из-за реверса в Украину перестанет поставлять газ в ЕС

Организация реверсных поставок из Словакии или Венгрии в Украину приведет к прекращению газовых поставок из России в страны Евросоюза, считает постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Мы слышим много разговоров насчет организации реверсного потока. Но если говорить простым, не технологическим языком, то по одной и той же трубе нельзя одновременно качать газ в две стороны. Поэтому попытка организации реверса, будь то из Словакии или из Венгрии, на Украину, будет означать, что поток с востока на запад перестанет идти. То есть, в Евросоюз поток прекратится", — заявил постпред российским журналистам, пишет РИА Новости.

По его словам, это будет нарушением существующих контрактов с "Газпромом".

"Технологически это возможно. Но экономически это будет стоить существенно дороже, как свидетельствуют оценки независимых экспертов. Это будет стоить, минимум, на 15-20 % дороже, чем тот газ, который поступает на Украину из России даже вот по нынешним сегодняшним ценам", — отметил Чижов.

Кроме того, он подчеркнул, что "надо принимать во внимание заявление представителей словацкого правительства о том, что они против такого варианта".

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Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан сообщил, что Украина имеет договор с немецким трейдером RWE о поставках газа в объеме до 5 млрд кубометров, а из Словакии Украина может получить около 10 млрд кубометров.

Напомним, российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить льготы на поставки газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности о погашении задолженности за поставленный газ.

В то же время Украина, после резкого снижения в феврале закупок российского газа в связи с обострением политического кризиса, с 1 марта вдвое увеличила суточные объемы импорта этого вида топлива.

В 2013 году «Нафтогаз Украины» получил из России около 13 млрд кубометров газа в среднем по 400 долларов за тысячу кубометров. В декабре прошлого года Украина получила от России скидку - на 2014 год установлена цена в 268,5 доллара. Тогда же стороны договорились, что долг за 2013 год страна погасит 25 января.

Раньше Украина получала газ также в реверсивном режиме из Польши и Венгрии, и планировала подписать соглашение о поставках газа из Словакии до конца декабря 2013 года.