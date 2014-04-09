Медведев: Украина не оспаривает действующий газовый контракт

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что действующий газовый контракт в Украине никто не оспаривает.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В настоящий момент договор продолжает действовать и это не оспаривают лица, де-факто исполняющие полномочия высших должностных лиц Украины, они все время это комментируют», - сказал Медведев.

«При этом мы понимаем, что цена изменилась с учетом отпадения известных скидок и не подписания протокола (о снижении цены на газ) на следующий период и денонсации Харьковских соглашений с другой стороны. Но, тем не менее, общие подходы остались и по этим общим подходам необходимо определять ту цену, которую будут принимать», - сказал Медведев.

Путин отметил, что РФ предоставила 3 млрд долл. кредита в декабре прошлого года, было договорено, что будет погашена задолженность за поставленный в 2013 году газ и будут платить регулярно и в полном объеме текущие платежи.

«Для этого мы пошли на поквартальную скидку», - сказал Путин.

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В то же время, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Украина не оплатила поставки в ноябре–декабре 2013 года, за счет выделенного кредита оплачен январь и частично февраль, а март в размере 526,1 млн долл. также не оплачен.

По словам Новака, в марте Украина получила 1,959 млрд. куб. м.

«Хочу обратить внимание, что в первом квартале цена была снижена, но газ не оплачен даже по сниженной цене», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить льготы на поставки газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности о погашении задолженности за поставленный газ.

В то же время премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина считает неприемлемой цену на российский газ в 485 долларов за одну тысячу кубометров и готова покупать его по цене 268 долларов.

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан также заявлял, что Украина может воспользоваться правом обратиться в Стокгольмский арбитраж, если правительству не удастся договориться с российской стороной о приемлемой цене на газ, а также об условиях транзита газа по украинской территории.

«Мы будем договариваться, если не договоримся - есть процедура обращения в арбитраж в Столкгольме», - сказал Продан.

При этом он добавил, что «время на переговоры не потеряно».