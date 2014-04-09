Правительство увеличило уставный капитал «Нафтогаза» на 6 млрд гривень

Кабинет министров одобрил увеличение уставного капитала Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на сумму 6 млрд грн — до 55,841 млрд грн.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 9 апреля 2014 года.

Кабмин внес соответствующие изменения в устав компании, утвержденный правительством 25 марта 1998 года.

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В документе не уточняется, за счет каких источников будет увеличен уставной капитал «Нафтогаза».

Ранее увеличение уставного капитала компании зачастую осуществлялось за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины прогнозирует, что дефицит государственного энергохолдинга НАК «Нафтогаз Украины» в 2014 году составит порядка 37 млрд грн.

Российский газовый гигант «Газпром» оценивает долг «Нафтогаза Украины» за потребленный российский газ с учетом мартовских поставок в 2,2 млрд долл.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.