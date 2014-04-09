Украина снизила транзит российского газа в Европу на 9%

Транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы в январе-марте 2014 года сократился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 17,68 млрд куб. м.

Об этом говорится в сообщении госкомпании «Укртрансгаз» - монополиста по транспортировке и хранению природного газа в Украине.

«В страны Западной Европы по итогам первого квартала было транспортировано 17,68 млрд куб. м голубого топлива, что на 9,1 % меньше объемов 2013 года», - говорится в сообщении.

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В компании добавили, что все заявки стран-импортеров выполнены своевременно и в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, по итогам 2013 года увеличился на 3,2% по сравнению с 2012 годом - до 86,1 млрд куб. м.

В 2012 году транзит российского газа через территорию Украины сократился до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя 2011 года.