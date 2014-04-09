"Газпром": Украина должна закачать газа в хранилища на $4-5 млрд

Украина должна закачать в свои ПХГ порядка 11 млрд куб. м газа на сумму 4-5 млрд долл. для прохождения следующей зимы и обеспечения транзита в Европу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Виталий Маркелов сказал на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В прошлом году «Нафтогаз Украины» закачал, подготовился к зиме в целом в объеме 19 млрд куб. м газа. На сегодняшний день после прохождения осенне-зимнего периода осталось порядка 6,5 млрд куб. м без учета подземного хранилища, которое находится в Крыму – там порядка 0,65 млрд куб. м. При том, чтобы пройти следующую зиму необходимо восстановить объем подземного хранения до 18 млрд куб. м. Поэтому порядка 11 млрд куб. м должно быть закачано в летний период, для того, чтобы подготовиться к зиме и для того, чтобы обеспечить экспорт газа в зимний период для наших западных потребителей и обеспечить транзит», - сказал Маркелов.

На уточняющий вопрос Путина, сколько это стоит, он ответил, что этот объем газа будет стоить от 4 до 5 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, Украина, которая пытается договориться с российским газовым монополистом "Газпромом" о возвращении к цене на газ на уровне 268,5 долл. за тысячу кубометров, прекратила закачку российского газа в свои подземные хранилища.

По информации энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Продана, Украина в 2014 году намерена импортировать от 27 млрд кубометров до 33 млрд кубометров природного газа, однако конечные объемы утверждаются на данный момент Кабинетом министров.