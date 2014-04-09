У госпредприятия "Укртранснафта" пытались украсть 40 тысяч тонн нефти

Решение еще два года назад принял Ривненский суд, но выполнять его почему-то начали только сейчас, сообщает ТСН.

В "Укртранснафте", тем временем, считают, что речь идет о захвате государственного имущества.

23 марта на нефтеперекачивающую станцию Снигуривка пожаловал следователь харьковской милиции Самотесов с постановлением на арест 40 тысяч тонн нефти и ее конфискацию. Причиной стало якобы решение Ривненского суда, который постановил, что одна частная фирма задолжала топливо другой.

"У Луцкой фирмы есть нефть в вашем трубопроводе. А ее им отдала ривненская фирма. Поэтому мы приехали ее арестовывать", - объясняет позицию правоохранителей Александр Лазорко, генеральный директор ОАО "Укртранснафта".

Читайте такжеЕремеев с начала года продал госкомпаниям нефтепродуктов на 132 млн грн по завышенным ценамОднако парадокс в том, заявляют на станции, что никаких отношений с этими компаниями никогда не имели, как и не знали о суде, на который никого из предприятия не приглашали.

Также по непонятным причинам почти 2 года судебное решение почему-то не выполняли. Странным, признают в "Укртранснафте" был еще один момент-перекачать нефть следователь требовал на Херсонский нефтеперерабатывающий завод, учреждение, которое в судебных документах даже не фигурировало.

"В неофициальной беседе руководителям нашей станции говорят, что если мы не вернем нефть на Херсонский завод, то они силовой сценарий сделают. И бензовозами ВОГ, группы компаний Континиум, принадлежащей Еремееву, известному бизнесмену, вывезут своим транспортом эту нефть на херсонский завод", - говорит Лазорко.

В «Укртранснафте» провели свое расследование. Выяснилось, суд, который выносил решение, даже не проверил, были ли у предприятий хотя бы какие-то соглашения с «Укртранснафтой». А их, говорят нефтяники, просто не могло существовать. Поскольку компания является государственной. Немало вопросов вызвали и компании, что в деле фигурировали.

"Есть решение суда, где это предприятие - Инвест Вест - обанкротилось. Является банкротом и имущество отдает Континиум Групп и всем его компаниям", - заявил директор "Укртранснафты".

"Налицо преступная группировка, где членами являются кроме владельца группы "Континиум" также работники прокуратуры и МВД", - считает он.

«Укртранснафта» уже подала апелляцию на арест нефти. Обратилась к Генпрокуратуре и лично к руководителю МВД Херсонщины Виталия Фарбину. Благодаря этому, говорят, силового захвата станции не произошло.

В милиции ТСН письменно сообщили - дело о краже в особо крупных размерах внесли в единый реестр досудебных расследований.

Нефтяники же не исключают, злоумышленники могли быть причастны и к другим преступлениям. В течение последних лет из государственного нефтепровода неоднократно воровали нефть. При этом, ни одно такое дела правоохранители не раскрыли.