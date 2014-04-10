Нефть продолжает дешеветь на фоне негативных статданных из Китая

На мировых торгах в четверг, 10 апреля, цены на нефть продолжают снижаться на фоне слабых внешнеторговых показателей Китая.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $0,44, до $107,54 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,32, до $103,28 за баррель, передает Reuters.

Экспорт из Китая неожиданно снизился в марте второй месяц подряд, а рост импорта значительно замедлился, усилив опасения рынка об ослаблении производственной активности и замедлении экономического роста КНР. Но таможенное управление страны отметило усиление торговой активности во втором квартале.

По мнению аналитиков, цены на нефть снижаются, потому что торговые показатели Китая были ниже ожиданий, но в целом импорт нефти стабилен, спрос есть, но нефть - это только часть общей картины.

Череда слабых макроэкономических отчетов из Китая с начала года заставила инвесторов волноваться о резком замедлении роста второй по объему экономики мира.

Падение цен сдерживается протоколом мартовского совещания ФРС, показавшего, что центробанк не спешит повышать процентные ставки.

Цены на нефть смогут подняться при продолжении мягкой денежно-кредитной политики, которая позволит американским потребителям повысить расходы, считают аналитики.

Поддержку ценам продолжает оказывать напряженность ситуации в Украине и Ливии, готовящейся возобновить экспорт нефти из портов на востоке страны после девятимесячного перерыва.

Между тем, запасы нефти в США выросли на 4 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Управления энергетической информации.