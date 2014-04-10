"Газпром" завершил покупку за $1 газового оператора Киргизии

"Газпром" и "Кыргызгаз" 10 апреля в Бишкеке подписали договор о продаже российской компании за один доллар активов газового оператора Киргизии.

«Это историческое событие. Сегодня подписан договор о купле-продаже 100% акций ОАО "Кыргызгаз" "Газпромом". "Кыргызгаз"входит в нашу большую семью. Новое предприятие будет называться "Газпром-Кыргызстан", - заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает РИА "Новости".

Парламент Киргизии в декабре одобрил, подписанное в июле 2013 года в Москве соглашение, по которому все активы "Кыргызгаза", в том числе газопроводы, газораспределительные станции и подземные хранилища, будут переданы "Газпрому" за символическую цену в один доллар. Все долговые обязательства "Кыргызгаза" объемом не менее 40 миллионов долларов переходят российской стороне.

Киргизский парламент принял этот законопроект с одной оговоркой. По ней "Газпром" будет обладать исключительным правом на транспортировку газа по территории республики "только по газотранспортной системе, принадлежащей компании". Данная поправка, по мнению парламентариев, позволит стране в дальнейшем самой заниматься транспортировкой голубого топлива, либо привлекать других инвесторов.

Соглашение заключено на 25 лет, после чего, при желании, Киргизия сможет выкупить у российской компании свои активы. "Газпром" обязуется обеспечивать бесперебойные поставки газа в республику. Со своей стороны Киргизия гарантирует исключительное право компании на импорт природного газа в страну, защиту инвестиций "Газпрома" и его дочерних обществ от экспроприации и национализации. Документ также был ратифицирован российским парламентом.