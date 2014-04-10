России невыгодно переводить Украину на предоплату за газ - эксперт

России невыгодно вводить авансовые платежи за импортируемый Украиной природный газ, поскольку эти намерения привели к остановке закачки газа, что может ударить по российскому бюджету, половина которого наполняется за счет доходов экспорта газа.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава общественной организации «Комитет энергетической независимости Украины» Иван Надеин.

«Это (приостановка закачки российского газа – УНИАН) оказывает влияние на экономические показатели «Газпрома», и его акции уже падают», - сказал эксперт.

По его словам, российская экономика очень зависима от экспорта нефти и газа, поскольку на него приходится около 50% доходов бюджета.

«Правительство России не приняло решение о полной предоплате, потому, что они понимают свои риски, и это в первую очередь было одним из стимулов, почему они это не сделали, а только пригрозили», - сказал Надеин.

Позиция Украины относительно остановки закачки российского газа имеет положительный сигнал в сегодняшней непростой газовой агрессии, которую испытывает государство.

По его словам, позиция Европы о намерениях до 2020 года сократить покупку российского газа до 45 млрд куб. м привела к снижению акций российского газового монополиста на 30% за последние 2 года.

Кроме того, угрозы ограничить поставки природного газа на территорию Украины и Европы предполагает достаточно большие убытки для «Газпрома».

«Газпром» может терять 100 млн долл. ежедневно при остановке поставок газа по западному направлению», - отметил Надеин.

При этом он подчеркнул, что сегодня Россия сильно зависима от поставок газа в Европу, поскольку у нее нет договоренностей об экспорте газа в страны востока.

Кроме того Надеин сказал, что запасы природного газа в подземных хранилищах Украины в размере 7 млрд куб. м хоть и небольшие, но на несколько месяцев кризисного периода этого будет достаточно. При этом необходимо в срочном порядке развивать реверсные поставки газа из Европы.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство Российской Федерации в связи с односторонней денонсацией соглашений с Украиной по Черноморскому флоту, в том числе харьковских соглашений, отменило льготную таможенную пошлину на газ для Украины, что предусматривает повышение цены на газ на 100 долларов - до 485 долл. за тысячу кубометров.

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9 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявил, что Украина прекратила закачку российского газа в свои подземные хранилища, так как украинскую сторону не удовлетворяет тот уровень цены на газ, который был установлен "Газпромом" с 1 апреля, и Украина будет вести переговоры с российской стороной о возврате старой цены, которая действовала в первом квартале 2014 года.