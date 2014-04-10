Путин написал письмо Европе о критической ситуации с долгом Киева за газ

Президент России Владимир Путин в письме к европейским лидерам в связи с проблемой долга Украины за газ выразил крайнюю озабоченность ситуацией и предложил принять экстренные меры для урегулирования проблемы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Действительно, по дипломатическим каналам такое письмо за подписью Путина сегодня было передано главам государств Восточной и Западной Европы. Копия послания была направлена в Брюссель", - сказал Песков.

"Путин высказывает крайнюю озабоченность в связи с критической ситуацией, которая складывается вокруг украинской задолженности, и в этой связи с поставками российского газа", - сообщил он.

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Пресс-секретарь президента утвердительно ответил на вопрос, содержатся ли в документе какие-либо предложения по урегулированию ситуации. "Да, но мы пока не раскрываем их суть", - сказал он.

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"Предложения направлены на то, чтобы предпринять экстренные меры, так как ситуация не терпит промедления", - заявил Песков.